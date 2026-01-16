الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

الولايات المتحدة تدعو إلى تعاون أقوى مع كوريا الجنوبية في مجال الفضاء

Write: 2026-01-21 10:50:42Update: 2026-01-21 10:55:06

الولايات المتحدة تدعو إلى تعاون أقوى مع كوريا الجنوبية في مجال الفضاء

Photo : YONHAP News

دعت الولايات المتحدة إلى تعاون أوثق مع كوريا الجنوبية في مجالين، هما: برنامج قاعدة أرتميس القمرية، ومبادرة بناء محطة فضائية جديدة في عام 2030.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جوناثان آدامز" نائب مدير إدارة شؤون الفضاء في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر استضافه معهد الأمن للمحيطين الهندي والهادئ، حيث أكد على أن كوريا الجنوبية شريك قوي لبلاده في قطاع الفضاء.
ومن المقرر إطلاق "أرتميس-2" في أوائل شهر فبراير القادم، وتخطط كوريا الجنوبية، وهي إحدى الدول الأربع المشاركة في البرنامج، لإرسال قمر اصطناعي على متن تلك المركبة الفضائية.
وأوضح آدامز أيضا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالفضاء بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان هو جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة الصين، بينما قالت "كاثلين كاريكو" كبيرة المستشارين في وكالة ناسا الأمريكية إن الوكالة حافظت على مشاركة طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية من خلال التعاون في المركبة الكورية "باثفايندر" القمرية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;