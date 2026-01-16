الرئيس لي يؤكد على ضرورة العودة للاتفاق العسكري مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس "لي جيه ميونغ" بأن كوريا الجنوبية ستمضي قدما بشكل متسق في تنفيذ إجراءات عملية وقابلة للتحقيق من شأنها استقطاب استجابة من الجانب الكوري الشمالي وتخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى الرئيس "لي" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمناسبة العام الجديد، حيث تعهد بأن تمضي حكومته قدما بثبات نحو مستقبل يسوده التعايش السلمي والنمو المشترك.وأكد الرئيس على أن كوريا الجنوبية بصفتها جهة فاعلة ستبذل كل جهد دبلوماسي ممكن لإجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن، كما ستعمل أيضا على تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين الكوريتين.وتعهد الرئيس بأن تبذل حكومته جهودا لاستعادة اتفاق التاسع عشر من سبتمبر العسكري بين الكوريتين لمنع وقوع اشتباكات عرضية بينهما وبناء الثقة السياسية والعسكرية.وأضاف أن سيول ستواصل البحث عن حلول مبتكرة تجعل السلام مصلحة مشتركة لكل من الكوريتين، كما ستعزز السلام في شبه الجزيرة الكورية وتخطو خطوة ذات مغزى نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، استنادا على التحالف الكوري الأمريكي الراسخ، والدفاع الذاتي القوي، والدبلوماسية العملية القائمة على المصلحة الوطنية.