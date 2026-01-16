رئيس الوزراء الكوري يناقش في الولايات المتحدة متابعة مفاوضات الرسوم الحمركية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" بزيارة للولايات المتحدة تستغرق 5 أيام، اعتبارا من الغد الخميس.وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم أن "كيم" سيزور في أثناء إقامته في الولايات المتحدة، مدينتيْ واشنطن ونيويورك.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الوزراء "كيم" بجولة خارجية منذ توليه منصبه، كما تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري بزيارة للولايات المتحدة منذ عام 1987.وقال مكتب رئيس الوزراء إن "كيم" ينوي إجراء لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي "جيمس ديفيد فانس"، وأعضاء مجلس النواب الأمريكي، والكوريين المقيمين في الولايات المتحدة.ومن المتوقع في حالة انعقاد اللقاء مع "فانس"، أن تتم مناقشة آليات متابعة مفاوضات الرسوم الجمركية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سيول وواشنطن.