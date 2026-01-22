إخماد 80% من حريق الغابات في كوانغ يانغ

Photo : YONHAP News

استمرت الجهود لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، من أجل إخماد حريق الغابات الذي اندلع أمس في "كوانغ يانغ"، بمقاطعة جنوب "جولا".وقالت هيئة الغابات الكورية وسلطات الإطفاء في مقاطعة جنوب "جولا" اليوم إن 38 سيارة إطفاء و322 فردا تم نشرهم لإخماد الحريق في تلة غابات في "كوانغ يانغ"، حيث تمت السيطرة على حوالي 80% من الحريق الرئيسي.وتخطط هيئة الغابات لنشر 26 طائرة هليكوبتر على مراحل بدءا من الساعة 7:30 من صباح اليوم بهدف إطفاء الحريق في وقت لاحق من اليوم.وقد تم إجلاء حوالي 100 من سكان المناطق المجاورة إلى ملاجئ مؤقتة في المراكز المجتمعية، وانتقل بعضهم إلى مناطق أخرى.وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة 3 من بعد ظهر أمس الأربعاء، بعد أن امتد حريق في منزل قريب إلى الغابة المحيطة، واستمر الحريق لأكثر من 15 ساعة.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن الحريق التهم أكثر من 42 هكتارا من الغابات.