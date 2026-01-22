موجة البرد القارس تصل إلى ذروتها مع توقعات بثلوج كثيفة على جولا وجيجو

Photo : YONHAP News

وصلت موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها كوريا الجنوبية هذه الأيام إلى ذروتها اليوم الخميس، مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على طول الساحل الغربي لمقاطعتي شمال وجنوب "جولا" وجزيرة "جيجو".وأوضح تقرير صار عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة الصباحية في المناطق الوسطى قد انخفضت إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر، وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 8 و3 درجات تحت الصفر على مستوى البلاد، بما في ذلك 5 درجات تحت الصفر في سيول.وسوف يستمر تساقط الثلوج طوال اليوم في "جولا" و"جيجو"، ثم في الساحل الغربي لمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" في وقت متأخر من المساء.وسوف تصل كمية الثلوج إلى ما بين 5 سنتيمترات و20 سنتيمترا في جزيرة "أوللونغ" وجزر "دوكدو" والمناطق الجبلية في "جيجو"، بينما ستصل إلى أكثر من 10 سنتيمترات في الساحل الغربي لمنطقة "جولا"، وما بين 2 و7 سنتيمترات في المناطق الساحلية في "جيجو". ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بسمك يتراوح بين 1 و5 سنتيمترات على المناطق الداخلية لمقاطعتي "جولا" ومدينة "سيجونغ" والمناطق الداخلية لمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وبما يتراوح بين 1 و3 سنتيمترات على المناطق الوسطى والجنوبية لمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن تساقط الثلوج في "جيجو" والمناطق الساحلية الغربية سيستمر حتى صباح السبت، وأن موجة البرد ستستمر طوال هذا الأسبوع.