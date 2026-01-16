كوريا تشهد اليوم ذروة موجة البرد القارس

Photo : YONHAP News

تشهد كوريا الجنوبية اليوم الخميس ذروة موجة البرد القارس المستمرة منذ ثلاثة أيام.وقد انخفضت درجة الحرارة في منطقة "تشوروان" في مقاطعة كانغ وان، التي يبلغ ارتفاعها ألفا و62 مترا فوق السطح البحر، لتصل إلى 24.2 درجة مئوية تحت الصفر، بينما أدت الرياح الشديدة لجعل درجة الحرارة المحسوسة 36.8 درجة مئوية تحت الصفر.وشهدت منطقة "ديه كوالليونغ" في مقاطعة كانغ وان 19.8 درجة مئوية تحت الصفر، ومدينة تشونغ تشون 17.9 درجة تحت الصفر، ومدينة إيتشون 14 درجة تحت الصفر، بينما تم تسجيل 13.2 درجة مئوية تحت الصفر في سيول، وفي مدينة إنتشون 12.5 درجة تحت الصفر، ومدينة ديجون 12.2 درجة تحت الصفر، ومدينة ديغو 8.5 درجة تحت الصفر، ومدينة كوانغ جو 7.8 درجة تحت الصفر، ومدينة بوسان 7.2 درجة تحت الصفر، في جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد 0.5 درجة مئوية.ومن المتوقع أن تتراوح أعلى درجات للحرارة اليوم ما بين 8 درجات مئوية تحت الصفر و3 درجات مئوية فوق الصفر في مختلف أرجاء البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تستمر هذه البرودة القارسة حتى نهاية هذا الأسبوع، لكنها سترتفع قليلا بدءا من صباح الغد.