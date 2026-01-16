كوريا الأولى عالميا في تنفيذ قانون أساسي للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

دخل القانون الأساسي بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وإرساء أسس الثقة، والمسمى "قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي"، حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية اليوم الخميس.ويُعد هذا القانون أول تشريع شامل للذكاء الاصطناعي يتم تطبيقه على مستوى العالم، وهو يركز على الدعم الحكومي من أجل الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي، وكذلك الوقاية من الاستخدامات الضارة له.وتُلزم السياسة الوطنية الكورية لتنمية الذكاء الاصطناعي وزيرَ العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضع وتنفيذ قانون أساسي ذي صلة كل 3 أعوام بهدف تنمية الصناعات ذات الصلة وتعزيز القوة التنافسية الوطنية، مع تقديم الدعم من الحكومات المركزية والمحلية للروح الإبداعية لمشغلي الذكاء الاصطناعي وبحث وتطوير المنتجات والخدمات ذات الصلة.كما تنص السياسة الوطينة على أن الحكومة ستعمل على تقليل المخاطر الكامنة للذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على حياة المواطنين، واستخدامه الآمن.وبعد صدور القانون، ساد ترقب شديد في أوساط مطوري نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي بشأن بنود قد تؤثر مباشرة على أعمالهم، مثل "مسؤوليات مشغلي الذكاء الاصطناعي عالي التأثير" و"واجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي"، وقد أوضحت الحكومة أن قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي يركز في جوهره على تعزيز وتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، مع تقليص القيود التنظيمية إلى حدها الأدنى.