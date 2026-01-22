الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

رئيس الوزراء الكوري يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة

Write: 2026-01-22 14:48:55

رئيس الوزراء الكوري يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

غادر رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" العاصمة سيول صباح اليوم الخميس متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

ويسعى "كيم" للاجتماع خلال هذه الزيارة مع نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس"، كما يشمل جدول أعماله أيضا لقاءات مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي والجالية الكورية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتوجه "كيم" أولا إلى واشنطن ثم إلى نيويورك قبل عودته إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين القادم.

وأعربت رئاسة الوزراء عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي أول رحلة خارجية لـ"كيم" منذ توليه منصبه، وأول زيارة منفردة لرئيس وزراء كوري جنوبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 1987.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;