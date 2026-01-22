رئيس الوزراء الكوري يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

غادر رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" العاصمة سيول صباح اليوم الخميس متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.ويسعى "كيم" للاجتماع خلال هذه الزيارة مع نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس"، كما يشمل جدول أعماله أيضا لقاءات مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي والجالية الكورية في الولايات المتحدة.ومن المقرر أن يتوجه "كيم" أولا إلى واشنطن ثم إلى نيويورك قبل عودته إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين القادم.وأعربت رئاسة الوزراء عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي أول رحلة خارجية لـ"كيم" منذ توليه منصبه، وأول زيارة منفردة لرئيس وزراء كوري جنوبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 1987.