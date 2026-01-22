رئيس الحزب الحاكم يقترح الاندماج مع حزب معارض صغير

Photo : YONHAP News

اقترح رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه" رسميا الاندماج مع حزب إعادة بناء كوريا المعارض الصغير.جاء هذا الاقتراح قبل إجراء الانتخابات المحلية المرتقبة في شهر يونيو القادم.وفي مؤتمر صحفي مفاجئ عقده في مقر البرلمان اليوم الخميس، قال "جونغ" إن الحزبين يجب أن يتحدا ويخوضا الانتخابات المحلية معا يوم 3 يونيو.وأضاف أن الحزبين عارضا معا إدارة "يون صوك يول"، وتغلبا على أزمة الأحكام العرفية، وعملا معا في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى تشكيل حكومة "لي جيه ميونغ"، وبالتالي فلا يوجد سبب للترشح بشكل منفصل في الانتخابات المحلية القادمة.وأكد "جونغ" على أنه يجب على الحزبين التقدم كفريق واحد تماشيا مع روح العصر وبهدف مشترك هو ضمان نجاح إدارة الرئيس "لي".وأعرب عن أمله في أن يتم قريبا إنشاء هيئة استشارية على مستوى العمل لمناقشة الاندماج، وأضاف أنه سينتظر الرد من جانب حزب إعادة بناء كوريا.