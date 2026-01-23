مستثمرون يطالبون الولايات المتحدة بالتحقيق في معاملة كوريا الجنوبية لشركة كوبانغ

Photo : YONHAP News

قدمت اثنتان من الشركات الاستثمارية الأمريكية المساهمة في شركة "كوبانغ" الكورية العملاقة للتجارة الإلكترونية، التماسا إلى الحكومة الأمريكية أمس الخميس، زعمتا فيه أن الحكومة الكورية الجنوبية تعاملت مع كوبانغ بطريقة تمييزية، وطالبتا بإجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات تصحيحية.وقالت شركة "غرينوكس" وشركة "ألتيميتر" أمس إنهما طلبتا من مكتب الممثل التجاري الأمريكي فحص الإجراءات الكورية التي تستهدف "كوبانغ" وفرض تدابير تجارية تصحيحية مناسبة، قد تشمل رسوما جمركية وعقوبات أخرى.وقالت الشركتان إنهما أبلغتا سيول بنيتهما رفع دعوى تحكيم ضدها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وادعت الشركتان أن السلطات الكورية الجنوبية شنت حملة تستهدف "كوبانغ" عقب تسريب البيانات الضخم، مما تسبب في خسائر للمستثمرين بلغت مليارات الدولارات.وادعت الشركتان أن استجابة السلطات الكورية لحادث تسرب البيانات تجاوزت بكثير الإجراءات التنظيمية العادية، وأن الحكومة الكورية بدأت استجابة شاملة لوقف أعمال "كوبانغ"، بما في ذلك تحقيقات عمالية ومالية وجمركية لا علاقة لها بحادث الاختراق.ومنذ أن كشفت "كوبانغ" عن حادث تسرب البيانات يوم 30 نوفمبر الماضي، انخفضت قيمة أسهمها في بورصة "نيويورك" بحوالي 27%.