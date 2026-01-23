الحكومة الكورية تقول إن مستثمرين في كوبانغ تقدموا بالتماس تحكيم ضدها

Photo : YONHAP News

قدمت شركات استثمارية أمريكية مساهمة في شركة "كوبانغ" الكورية إخطارا بنيتها تقديم التماس للتحكيم في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ضد الحكومة الكورية الجنوبية.وقالت وزارة العدل الكورية أمس الخميس إن شركة "غرينوكس" وشركة "ألتيميتر" قدمتا الإخطار إلى سيول بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث ادعتا أنهما تكبدتا خسائر بسبب التحقيقات التي أجرتها الحكومة الكورية في حادث تسريب البيانات الشخصية في شركة التجارة الإلكترونية.ووفقا للوزارة، جادلت الشركتان بأن البرلمان والسلطات التنفيذية في كوريا الجنوبية أطلقت تحقيقات واسعة النطاق واتخذت إجراءات إدارية تستهدف الشركة في أعقاب حادث تسرب البيانات. وادعتا أن هذه الإجراءات تنتهك التزامات متعددة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المعاملة العادلة والمنصفة، وقالتا إن هذه الإجراءات أدت إلى خسائر بلغت مليارات الدولارات.يُذكر أن هذا الإشعار هو بيان مكتوب يعبر عن نية المدعي في تقديم التماس للتحكيم ولا يشكل ادعاء رسميا، ويمكن أن تبدأ إجراءات التحكيم بعد 90 يوما من تقديمه.وقالت الوزارة إنها ستنشئ نظاما مشتركا للاستجابة، يركز على فريق العمل المعني بنزاعات الاستثمار الدولية، من أجل مراجعة دقيقة للقضايا القانونية المتعلقة بالإشعار، الكشف عن المعلومات ذات الصلة للجمهور.