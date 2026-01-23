فيلم صائدو شياطين الكيبوب يحصل على ترشيحيْن لجوائز الأوسكار

Photo : YONHAP News

حصل فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب"، من إنتاج منصة "نتفليكس" وإخراج المخرجة الكندية الكورية "ماغي كانغ"، على ترشيحين لجوائز الأوسكار.وأعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة أمس الخميس أن الفيلم قد تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، إلى جانب أربعة أفلام أخرى. كما حصلت أغنية "غولدن" على ترشيح لجائزة أفضل أغنية أصلية.وقد ازدادت التوقعات بحصول الفيلم على جائزة الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في وقت سابق من هذا الشهر.ومن ناحية أخرى، لم ينجح فيلم الكوميديا السوداء "لا خيار آخر"، للمخرج "باك تشان اوك"، والذي كان قد وصل إلى القائمة الأولية المكونة من 15 فيلما لأفضل فيلم دولي، في الحصول على ترشيح.وسوف يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 15 مارس.