فريق مشترك من النيابة والشرطة يداهم مرافق كنيسة التوحيد

Photo : KBS News

داهم فريق عمل مشترك من النيابة والشرطة في كوريا 7 مواقع اليوم في إطار التحقيقات في مزاعم بالتواطؤ بين سياسيين وكنيسة التوحيد.وبدأ الفريق عمليات تفتيش ومصادرة في 7 مواقع، بما في ذلك مجمع "تشون جونغ كونغ" التابع للكنيسة في "كا بيونغ"، بمقاطعة "كيونغ كي"، صباح اليوم الجمعة.واستهدفت تلك المداهمة الحصول على أدلة تساعد في تحديد ما إذا كانت الكنيسة قد قدمت تبرعات غير قانونية لشخصيات سياسية.وفي وقت سابق، تم توجيه الاتهام إلى "سونغ كوانغ صوك"، الرئيس السابق لاتحاد السلام العالمي، وهو أحد فروع كنيسة التوحيد، بتهمة التبرع بمبلغ 13 مليون وون من أموال الاتحاد إلى لجان جمع التبرعات السياسية لـ11 نائبا من الحزبين الحاكم والمعارض.وقد تم تحديد هوية النواب الأحد عشر، بمن فيهم النائب "يون سانغ هيون" من حزب قوة الشعب، باعتبارهم متلقين للتبرعات غير القانونية المزعومة، مما دفع فريق العمل إلى إجراء تحقيقات إلزامية.وكان فريق العمل قد داهم مرافق كنيسة التوحيد يوم الثلاثاء فيما يتعلق بمزاعم بأن سياسيين قد تلقوا أموالا وهدايا من الكنيسة.