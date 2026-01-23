كوبانغ تنفي تورطها في دعوى تسوية المنازعات الأمريكية

Photo : YONHAP News

قالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "كوبانغ" اليوم الجمعة إنها لا علاقة لها بقضية تسوية النزاع بين المستثمرين والدول التي تم رفعها مؤخرا ضد الحكومة الكورية الجنوبية.وقالت "كوبانغ" في بيان أصدرته اليوم إن تقديم إخطار بنية رفع الدعوى من قبل مستثمرين أمريكيين لا علاقة له بالشركة، مؤكدة أنها تتعاون مع جميع التحقيقات الحكومية.جاء هذا البيان بعد يوم من طلب شركتيْ "غرينوكس" و"ألتيميتر" من مكتب الممثل التجاري الأمريكي فحص الإجراءات التي اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية ضد "كوبانغ" وفرض تدابير تجارية مناسبة، قد تشمل فرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى.وقالت الشركتان إنهما أبلغتا سيول بنيتهما رفع دعوى تحكيم ضدها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وادعت الشركتان أن السلطات الكورية الجنوبية شنت حملة استهدفت "كوبانغ" عقب حادث تسرب البيانات الضخم، مما تسبب في خسائر للمستثمرين بلغت مليارات الدولارات.