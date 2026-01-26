انخفاض أسعار الوقود في كوريا للأسبوع السابع على التوالي

Photo : YONHAP News

انخفضت أسعار الوقود في محطات البنزين في كوريا الجنوبية للأسبوع السابع على التوالي.وأوضح تقرير نشره نظام معلومات الأسعار "أوبينت" التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، أن متوسط أسعار بيع البنزين على مستوى البلاد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري قد انخفض بمقدار 10 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 1696.2 وون للتر الواحد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار البنزين إلى ما دون 1700 وون للتر منذ 11 أسبوعا، أي منذ الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، عندما بلغ السعر 1685.6 وون.كما انخفض متوسط سعر بيع الديزل بمقدار 11.8 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 1589.9 وون للتر.وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع نتيجة للاضطرابات في إنتاج النفط عقب حريق في منشأة نفطية في كازاخستان، إلا أن الارتفاعات كانت محدودة مع انحسار مخاوف السوق بشأن احتمال تورط الولايات المتحدة عسكريا في إيران.وارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار الكوري الجنوبي للنفط المستورد، بمقدار 0.2 دولار أمريكي مقارنة بالأسبوع الأسبق ليصل إلى 62.3 دولار أمريكي للبرميل. وتوقع مسؤول في جمعية البترول الكورية أن تشهد أسعار الوقود المحلية اتجاها تصاعديا بدءا من هذا الأسبوع.