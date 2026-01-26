مسؤول أمريكي يزور سيول وطوكيو عقب إصدار استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يزور وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات "إلبريدج كولبي" كلا من كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي يوم السبت أن كولبي سيتوجه إلى سيول وطوكيو للالتقاء بمسؤولين دفاعيين وحكوميين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أجندة الرئيس دونالد ترامب بعنوان "السلام من خلال القوة". وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تُبرز الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتحالفات الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان. ومن المتوقع أن يُطلع كولبي المسؤولين الكوريين خلال الزيارة على استراتيجية الدفاع الوطني التي أصدرتها إدارة ترامب مؤخرا، والتي كُشف عنها يوم الجمعة. ومن المتوقع أيضا أن يناقش كولبي عدة قضايا من بينها سعي سيول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، والتزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي بما يتماشى مع دعوة واشنطن إلى تقاسم أكبر للأعباء بين الحلفاء.وفي هذه النسخة المُحدَّثة من استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية، التي جاءت بعد نسخة عام 2022، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كوريا الجنوبية قادرة على تحمّل المسؤولية الرئيسية عن ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم ولكن محدود، وحثّت سيول على تعزيز قدراتها الردعية التقليدية. وقد أثار هذا الموقف توقعات بتغييرات محتملة في حجم وتكوين القوات الأمريكية في كوريا، ويُنظر إليه على أنه يُعطي زخما إضافيا لمساعي كوريا الجنوبية لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن.