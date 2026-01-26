وفاة رئيس الوزراء الكوري الأسبق لي هيه تشان خلال رحلة عمل إلى فيتنام

Photo : YONHAP News

توفي رئيس الوزراء الكوري الأسبق "لي هيه تشان" في أثناء رحلة عمل إلى فيتنام، عن عمر يبلغ 73 عاما.وصرح مجلس التوحيد السلمي الاستشاري بأن "لي" توفي في أحد مستشفيات مدينة "هو تشي مين" في الساعة 2:48 من مساء أمس الأحد، إثر إصابته بسكتة قلبية.وأوضح المجلس أن "لي"، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، قد وصل إلى مدينة "هو تشي مين" يوم الخميس لحضور الاجتماع الإقليمي للمجلس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه انهار يوم الجمعة بعد معاناته من صعوبة في التنفس، وتلقى على إثرها إنعاشا قلبيا رئويا في أثناء نقله إلى قسم الطوارئ.يُذكر أن "لي"، وهو نائب برلماني ليبرالي شغل المنصب لسبع دورات، عمل وزيرا للتعليم في عهد حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ"، ورئيسا للوزراء في عهد حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".