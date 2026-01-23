انخفاض حاد في عدد العاملين الكوريين لحسابهم الخاص خلال 5 أعوام

Photo : YONHAP News

انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة خلال فترة خمسة أعوام، على الرغم من إجراءات التحفيز الاقتصادي في العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإحصاءات والبيانات، أمس الأحد، أن عدد العاملين لحسابهم الخاص بلغ 5.62 مليون عامل في عام 2025، بانخفاض قدره 38 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ عام 2020، خلال فترة جائحة كورونا.ويمثل هذا الرقم ثاني انخفاض سنوي متتالٍ، بعد انخفاض قدره 32 ألفا في عام 2024.وبعد انتعاش طفيف في عامي 2022 و2023 مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بدأ عدد العاملين لحسابهم الخاص في الانخفاض مجددا في عام 2024 وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد تكاليف العمالة، وضعف الطلب المحلي.ولم يُسفر برنامج قسائم الشراء الحكومي إلا عن انتعاش مؤقت، ولم يُفضِ إلى تحسينات هيكلية في القطاع.وقد تضرر العاملون لحسابهم الخاص من الشباب بشدة، حيث انخفض عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 33 ألفا على أساس سنوي ليصل إلى 154 ألفا، مواصلا بذلك تراجعا استمر لثلاثة أعوام.