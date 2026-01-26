ارتفاع ملكية الأجانب للأسهم الكورية لأعلى مستوى منذ 6 أعوام

Photo : YONHAP News

ارتفعت ملكية الأجانب للأسهم الكورية الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أعوام تقريبا في شهر ديسمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد أن المستثمرين الأجانب يمتلكون أسهما محلية بقيمة 1398.34 تريليون وون حتى يوم 7 يناير، مما رفع حصتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 37.18%. ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ 9 أبريل 2020، عندما بلغت ملكية الأجانب 37.34%.وكانت حيازات الأجانب قد ظلت في حدود 30% خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن ترتفع باضطراد منذ سبتمبر وتتجاوز 36% في ديسمبر.وتركزت مشتريات الأجانب على أسهم أشباه الموصلات في أواخر عام 2025، ثم تحولت هذا العام نحو أسهم بناء السفن والدفاع والطاقة النووية.