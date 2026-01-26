الحزب الديمقراطي يُعلن الحداد بعد وفاة لي هيه تشان

Photo : YONHAP News

قرر الحزب الديمقراطي الحاكم إعلان فترة الحداد خلال فترة جنازة رئيس الوزراء الأسبق لي هيه تشان.وكشف النائب هان مين سو، كبير مساعدي رئيس الحزب جونغ تشونغ ريه، عن هذا القرار للصحفيين أمس الأحد بعد اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب، حيث قال إن الحزب يُعرب عن خالص تعازيه، مع جميع أعضائه، لرحيل لي، الذي وصفه بأنه "رمز لحركة الديمقراطية في كوريا، وشخصية بارزة داخل الحزب".وأضاف أن الحزب سيركز خلال هذه الفترة على الحداد، ولن يُمارس سوى شؤون الحزب الأساسية.وأوضح هان أن جونغ أصدر تعليماته لفروع الحزب المحلية في جميع أنحاء البلاد بإقامة سرادقات عزاء ليتمكن أعضاء الحزب والجمهور من تقديم واجب العزاء، كما أمر لجان الحزب الإقليمية بتعليق لافتات تكريما للراحل.ومن المقرر أن يغادر جثمان لي، الموجود حاليا في مستشفى عسكري في فيتنام، على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الكورية مساء اليوم الاثنين، ثم يصل إلى مطار إنتشون الدولي فجر الغد الثلاثاء، قبل نقله إلى قاعة الجنازات في مستشفى جامعة سيول الوطنية.وكان لي قد توفي في الساعة 2:48 من مساء أمس الأحد في أثناء رحلة عمل إلى فيتنام.