أسعار الذهب العالمية تتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة

Write: 2026-01-26 10:21:46

Photo : YONHAP News

تجاوزت أسعار الذهب العالمية مستوى 5 آلاف دولار للأونصة الواحدة، وذلك لأول مرة على الإطلاق.
وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أنه بحلول الساعة 8:04 من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت كوريا، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.75% مقارنة بالجلسة السابقة ليصل إلى 5 آلاف و19.85 دولار للأونصة الواحدة، متجاوزا بذلك مستوى خمسة آلاف دولار للمرة الأولى.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.84% لتصل إلى 5 آلاف و20.6 دولار للأونصة.
وقد شهد المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا استثماريا آمنا، ارتفاعا بحوالي 65% خلال العام الماضي، واستمر في الصعود خلال عام 2026 وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الإقبال على شرائه.
