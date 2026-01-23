مؤشر كوسداك يتجاوز مستوى 1000 نقطة لأول مرة منذ 4 أعوام

Photo : YONHAP News

تجاوز مؤشر كوسداك، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا في البورصة الكورية، مستوى ألف نقطة فور افتتاح السوق اليوم الاثنين.وافتتح مؤشر كوسداك تعاملات اليوم عند 1003 نقاط، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ثم استمر التداول فوق مستوى ألف نقطة.وإذا تم إغلاق السوق فوق مستوى ألف نقطة بنهاية جلسة اليوم، فسوف يكون المؤشر قد دخل مستوى ألف نقطة لأول مرة منذ حوالي 4 أعوام.وكانت أخر مرة أغلق فيها مؤشر كوسداك فوق الألف نقطة يوم الخامس من شهر يناير من عام 2022، عندما بلغ 1009.62 نقطة.وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر كوسبي الرئيسي مستوى 5 آلاف نقطة لأول مرة فور افتتاح السوق، ثم شهد انخاضا ليقل عن 5 آلاف نقطة، وبالتالي يتزايد الاهتمام حول ما إذا كان سيحافظ كوسبي على زخم الارتفاع حتى إغلاق السوق.