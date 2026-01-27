تشا جون هوان يحرز المركز الثاني في بطولة القارات الأربع للتزلج الفني

Photo : YONHAP News

حقق لاعب التزلج الفني الكوري "تشا جون هوان" المركز الثاني في بطولة القارات الأربع للتزلج الفني التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، مسجلا أفضل نتيجة له هذا الموسم، ومبشرا بفرص قوية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.وحصد تشا 273.62 نقطة في البطولة التي أقيمت في بكين يوم الأحد، متأخرا بفارق 0.11 نقطة فقط عن الياباني كاو ميورا.وبعد احتلاله المركز السادس في البرنامج القصير يوم السبت برصيد 88.89 نقطة، قدم تشا أداء متقنا في البرنامج الحر يوم الأحد ليضمن 273.62 نقطة ويحرز المركز الثاني.وتُعد نتيجة البرنامج الحر والنتيجة الإجمالية الأفضل له هذا الموسم.وقد فاز تشا بالبطولة للمرة الأولى في عام 2022، ومنذ ذلك الحين حقق ميداليتين فضيتين متتاليتين، وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يصعد فيها إلى منصة التتويج.