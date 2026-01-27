بلدية سيول تدعو لتقليل النفايات هذا العام وسط حظر دفنها في مكبات النفايات

Photo : YONHAP News

دفع الحظر الجديد المفروض على دفن النفايات المنزلية مباشرة في منطقة العاصمة الكورية سيول، حكومة المدينة إلى إطلاق حملة للحد من النفايات.وأعلنت حكومة مدينة سيول، أمس الاثنين، عن تنظيم حملة لتقليل النفايات المنزلية بهدف تخفيض إجمالي إنتاجها من النفايات بمقدار 120 طنا يوميا حتى عام 2027، أي ما يعادل المتوسط اليومي في كل منطقة من مناطقها الـ25.ويرمي سكان سيول في المتوسط كمية من النفايات تكفي لملء 48 كيس قمامة قياسي سعة 10 لترات سنويا، بينما تطلب المدينة من سكانها البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة تخفيض هذا العدد إلى 47 كيسا.ولتشجيع المشاركة، ستجمع حكومة المدينة تعهدات من 100 ألف مواطن، وتدعوهم لتسجيل كمية النفايات التي يرمونها يوميا لمدة 100 يوم.وتأتي هذه الحملة في ظل حظر دفن النفايات مباشرة في سيول والمنطقة المحيطة بها هذا العام، ووصول مرافق حرق النفايات في المدينة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.