إعلان الحداد لمدة خمسة أيام على رئيس الوزراء الأسبق لي هيه تشان

Photo : YONHAP News

تم إعلان الحداد رسميا في كوريا الجنوبية لمدة خمسة أيام، على رئيس الوزراء الأسبق "لي هيه تشان"، الذي وافته المنية أول من أمس الأحد إثر إصابته بنوبة قلبية خلال زيارة رسمية إلى فيتنام.وأعلن مجلس التوحيد السلمي الاستشاري أمس الاثنين، والذي كان لي يشغل فيه منصب نائب الرئيس التنفيذي، أن الهيئة الرئاسية والحزب الديمقراطي الحاكم سيشرفان معا على مراسم الجنازة والإجراءات المصاحبة لها ابتداء من اليوم الثلاثاء. وسوف تتولى لجنة تضم ممثلين عن مختلف المجالات تنظيم جنازة لي، مراعاة لمكانته كشخصية عامة وإسهاماته في خدمة الوطن.وكان لي قد اشتكى من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا لدى وصوله إلى مدينة "هو تشي مين" يوم الخميس الماضي، ثم سقط مغشيا عليه يوم الجمعة. ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية لتركيب دعامة في الشريان التاجي.ومن المقرر أن يصل جثمان لي إلى مطار إنتشون الدولي صباح اليوم الثلاثاء.وقد شغل الراحل، وهو نائب ليبرالي لسبع دورات، منصب وزير التعليم في عهد حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ"، ومنصب رئيس الوزراء في عهد حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".