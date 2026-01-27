مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا يرتفع بنسبة 7% ويتجاوز مستوى ألف نقطة

Photo : YONHAP News

تجاوز مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الكورية مستوى ألف نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات، بعد ارتفاعه بأكثر من 7% أمس الاثنين.وصعد المؤشر أمس بمقدار 70.48 نقطة، أي بنسبة 7.09%، ليغلق عند 164.41 نقطة، ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ تعديل نظام مؤشر كوسداك في عام 2004. وكان المؤشر قد افتتح مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بيوم الجمعة واستمر في التداول فوق مستوى الألف نقطة، مما دفع إدارة البورصة إلى تفعيل نظام "الإيقاف المؤقت"، أو "العربة الجانبية"، أو ما يُعرف بتعليق التداول لمدة خمس دقائق، لأول مرة منذ حوالي تسعة أشهر. ويتم تفعيل استراتيجية الشراء الجانبية عندما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر كوسداك 150 بأكثر من 6% عن إغلاق الجلسة السابقة.وكانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر مستوى ألف نقطة في 5 يناير 2022، عندما أغلق عند 1009.62 نقطة.وفي المقابل، خسر مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري القياسي كوسبي 40.48 نقطة، أي 0.81%، أمس الاثنين ليغلق عند 4949.59 نقطة. وخلال التداول، ارتفع المؤشر إلى 523.76 نقطة قبل أن يفقد زخمه.