منع صندوق استثماري من سنغافوره من دمج أكبر شركتين لتأجير السيارات في كوريا

Photo : YONHAP News

أوقفت هيئة مكافحة الاحتكار الحكومية في كوريا الجنوبية خطط صندوق استثمار خاص يقع مقره في سنغافوره، لدمج شركتيْ تأجير السيارات الرائدتين في البلاد.وأعلنت هيئة التجارة العادلة أمس الاثنين أنها منعت شركة "أفينيتي إيكويتي بارتنرز" من الاستحواذ على حصة 63.5% في شركة "لوتي رينتال" الرائدة في القطاع، وذلك بهدف دمجها مع شركة "إس كيه رينت أ كار"، ثاني أكبر شركة في القطاع، والتي استحوذت عليها في أغسطس 2024.وأوضحت الهيئة أنها قررت رفض طلب شركة الاستثمار الخاص إجراء مراجعة للاندماج، خشية أن يؤدي تقييد المنافسة في سوقي التأجير قصير الأجل وطويل الأجل إلى زيادة الاستقطاب وارتفاع رسوم التأجير.وقد وقّعت مجموعة كارينا للنقل، الخاضعة لسيطرة الشركة، اتفاقية في مارس 2025 للاستحواذ على حصة 63.5% في شركة لوتي رينتال مقابل ما يقارب 1.8 تريليون وون، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي. وحظيت القضية باهتمام واسع لكونها المرة الأولى التي يتقدم فيها صندوق استثمار خاص بطلب إلى لجنة التجارة الفيدرالية لمراجعة اندماج بين أكبر شركتيْن في القطاع نفسه.