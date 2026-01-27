ترامب يقول إنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن عزمه رفع الرسوم الجمركية المتبادلة ورسوم استيراد السيارات على كوريا الجنوبية إلى المستويات التي كانت عليها قبل اتفاقية التجارة، مُعللا ذلك بتقاعس البرلمان الكوري الجنوبي عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التجارية الثنائية.جاء ذلك في منشور كتبه على موقع "تروث سوشيال" أمس الاثنين، حيث قال ترامب إن البرلمان الكوري الجنوبي لا يلتزم بالاتفاقية المبرمة بين سيول وواشنطن، وأضاف أنه سيرفع بالتالي الرسوم الجمركية على السيارات والأخشاب والأدوية وجميع الرسوم الجمركية المتبادلة الأخرى على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%.وأشار ترامب إلى أنه توصل مع الرئيس لي جيه ميونغ لما وصفه بـ"اتفاق ممتاز" للبلدين في 30 يوليو من العام الماضي، وأكدا بنوده خلال زيارته لكوريا الجنوبية في 29 أكتوبر، متسائلا عن سبب عدم موافقة البرلمان الكوري على ذلك الاتفاق حتى الآن.ويبدو أن ترامب يشير إلى موافقة البرلمان الكوري المرتقبة على القانون الخاص بإدارة الاستثمارات الاستراتيجية بين كوريا والولايات المتحدة، وهو تشريع ضروري لتنفيذ التزامات سيول بالاستثمار في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الثنائية.يذكر أنه عقب القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مدينة "كيونغ جو" الكورية يوم 29 أكتوبر الماضي، أصدر الجانبان بيانا مشتركا في 13 نوفمبر يُحدد الاتفاقيات في قطاعيْ الأمن والتجارة، بما في ذلك التزام كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيضات في الرسوم الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية وموافقة الولايات المتحدة على أن تنتج كوريا غواصات تعمل بالطاقة النووية.وبموجب مذكرة تفاهم وُقعت في 14 نوفمبر، اتفق البلدان على تطبيق تخفيضات الرسوم الجمركية بأثر رجعي اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي قُدم فيه التشريع التنفيذي إلى البرلمان الكوري الجنوبي.وقدّم الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع القانون إلى البرلمان يوم 26 نوفمبر، وبالتالي خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية بأثر رجعي إلى 15% بعد إشعار نُشر في السجل الفيدرالي يوم 4 ديسمبر.