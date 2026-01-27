رئيس الوزراء السابق هان يستأنف ضد الحكم الصادر بحقه في قضية التمرد

Photo : YONHAP News

قدّم رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" استئنافا ضد حكم المحكمة الصادر الأسبوع الماضي بسجنه 23 عاما لدوره في قضية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.وقدّم ممثلو هان القانونيون الاستئناف إلى محكمة سيول المركزية أمس الاثنين.وكانت المحكمة قد عرّفت في حكمها الصادر يوم الأربعاء الماضي محاولة إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنها تمرد، وقالت إن هان لم يمنع التمرد، كما أنه لعب دورا محوريا فيه. كما أدانت المحكمة هان بتهمة تزوير وثائق رسمية، وإتلاف سجلات رئاسية، والإدلاء بشهادة زور خلال إجراءات عزل الرئيس السابق يون صوك يول.وفي غضون ذلك، قدم فريق الادعاء الخاص المكلف بقضية الأحكام العرفية استئنافا خاصا به، طعنا في قرار المحكمة ببراءة هان من تهمة استخدام وثائق رسمية مزورة.