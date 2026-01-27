الحكومة الكورية تنشئ مدرسة لفنون طهي للأجانب المهتمين بالمطبخ الكوري

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الغذاء والزراعة والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية أنها ستطلق برنامجا تعليميا في فنون الطهي خلال النصف الثاني من هذا العام للأجانب المهتمين بالمطبخ الكوري التقليدي، "هان شيك".والتقت وزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ"، أمس الاثنين، بمسؤولين من قطاعيْ الطهي والمطاعم الكوريين في معهد ترويج الأغذية الكوري في سيول، حيث ناقشوا سبل إنشاء "مدرسة سورا" وتوسيع نطاق استخدام المكونات الغذائية المحلية، بما في ذلك الفاصوليا.وتشير كلمة "سورا" في اللغة الكورية إلى وجبة كانت تُقدم للعائلة الملكية.وسوف تقدم وزارة الغذاء البرنامج من خلال مؤسسة تعليمية خاصة، وسوف تتعاون مع طهاة وخبراء في صناعة الأغذية وأكاديميين لوضع منهج دراسي.وتعتزم وزارة الأغذية إنشاء مدرسة "سورا" المتميزة العام القادم لتخريج خبراء محترفين في فن "هان شيك"، بحيث يكونون قادرين على المنافسة في سوق الأغذية العالمية.وتعمل الوزارة على وضع تدابير لتعزيز تعليم "هان شيك" عالميا استجابة لدعوات من قطاعات صناعية ذات صلة لتنمية المواهب في هذا المجال، نظرا للشعبية المتزايدة التي يحظى بها كل من الطعام الكوري و"هان شيك"، على مستوى العالم.