نائب وزير الحرب الأمريكي يزور كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

بدأ نائب وزير الحرب الأمريكي لشؤون السياسات "البريدج كولبي" زيارة إلى كوريا الجنوبية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين الكوريين بمن في ذلك وزير الخارجية "جو هيون"، ومستشار الأمن القومي "وي صونغ لاك"، ووزير الدفاع "آن كيو بيك"، وناقش معهم القضايا الراهنة للتحالف بين البلدين، بما في ذلك إنشاء غواصات تعمل بالطاقة النووية، ونقل قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب إلى الجانب الكوري.وقدم المسؤول الأمريكي، الذي يعتبر مهندس الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة، شرحا للمسؤولين الكوريين عن تلك الاستراتيجية التي تؤكد على الدور القيادي لكوريا الجنوبية في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية.كما التقى كولبي ببعض الخبراء المدنيين في معهد سيجونغ، حيث أكد على حاجة الولايات المتحدة إلى حلفاء ذوي قدرة، مشيرا إلى أن العديد من الدول الحليفة لم تستثمر بشكل كاف في دفاعها الوطني واعتمدت بشكل مفرط على الولايات المتحدة.وأشاد المشؤول الأمريكي بكوريا الجنوبية ووصفها بأنها "دولة حليفة مثالية".وقد قام كولبي بزيارة لقاعدة "كامب همفريز" حيث تلقى تقريرا من قائد القوات الأمريكية في كوريا حول خطط نقل قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب.