روسيا ترسل 540 طنا من دقيق القمح إلى كوريا الشمالية

Write: 2026-01-27 12:31:34Update: 2026-01-27 13:51:48

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "إن كي نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية أمس إن روسيا قدمت 540 طنا من دقيق القمح إلى كوريا الشمالية.
ووفقا للتقرير، صرح فرع سيبيريا التابع لهيئة الرقابة الزراعية والجمارك الروسية في بيان صحفي، بأن تلك الكمية من دقيق القمح المنتج في منطقة "كوزباس"، قد تم شحنها عبر القطارات بعد خضوعها لـ3 عمليات لفحص للجودة منذ يوم 13 من شهر يناير الجاري.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها روسيا دقيق القمح إلى كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري.
وتماشيا مع تعزيز العلاقات وتوسيع التبادلات الاقتصادية مع روسيا مؤخرا، اعتمدت كوريا الشمالية القمح كغذاء رئيسي وعملت على تشجيع استهلاكه محليا.
وفي الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي، بلغت قيمة واردات كوريا الشمالية من دقيق القمح الروسي 3 ملايين و300 ألف دولار، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.
