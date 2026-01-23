رئيسة المكسيك تدعو لإقامة عروض إضافية لبي تي إس في بلادها

Photo : YONHAP News

بعثت رئيسة المكسيك "كلاوديا شينباوم" برسالة إلى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" تطلب فيها إقامة عروض إضافية لفرقة "بي تي إس" في المكسيك.وصرحت "شينباوم" في مؤتمر صحفي دوري عقدته أمس بأن هناك عددا كبيرا جدا من الشباب الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر لحفلات شهر مايو في المكسيك، وبالتالي فقد أرسلت طلبا دبلوماسيا إلى الرئيس الكوري للسماح للفرقة بزيارة المكسيك أكثر.يذكر أنه من المقرر أن تقيم بي تي إس 3 حفلات موسيقية في استاد "جي إن بي سيغوروس" في العاصمة مكسيكو في أيام 7 و9 و10 من شهر مايو القادم.و​أوضحت شينباوم أنه على الرغم من بيع حوالي 150 ألف تذكرة، إلا أن عدد الأشخاص الذين رغبوا في الشراء تجاوز مليون شخص، معربة عن أملها في السماح بعرض الحفلات عبر الشاشات على الأقل، إذا كان من الصعب إقامة عروض حية إضافية.وقد نفدت جميع تذاكر حفلات الفرقة الكورية في المكسيك خلال 37 دقيقة فقط من بدء بيعها يوم 24 من الشهر الجاري، كما نفدت جميع تذاكر جولة فرقة بي تي إس العالمية الجديدة بعنوان "آريرانغ" المقرر انطلاقها في أبريل، في كل من أمريكا الشمالية وأوربا.وصرحت وكالة "بيغ هيت ميوزيك" اليوم بأن تذاكر جميع العروض الإحدى والأربعين في أمريكا الشمالية وأوربا، والتي استمرت عمليات الحجز لها حتى يوم 24 من الشهر الجاري، قد نفدت، وأن مقاعد الاستادات الكبرى في كل منطقة نفدت بسرعة كبيرة فور بدء الحجز مما يعكس الاهتمام الكبير من معجبي الموسيقى حول العالم.وسوف تبدأ بي تي إس جولتها في أمريكا الشمالية بإقامة 31 عرضا في 12 مدينة، أولها في استاد "ريموند جيمس" في تامبا بالولايات المتحدة أيام 25 و26 و28 من أبريل، ثم تنتقل إلى إيل باسو، ومكسيكو سيتي، وستانفورد، ولاس فيغاس، وغيرها.