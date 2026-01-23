كوريا تنفذ حملة شاملة للفوز بمشروع الغواصات الكندية

Photo : YONHAP News

نفذت الحكومة والشركات الكورية حملة شاملة في كندا للفوز بمشروع الغواصات هناك، الذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 60 تريليون وون.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها عقدت "منتدى التعاون الصناعي الكوري الكندي" في مدينة تورونتو الكندية، في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين.وقد تم تنظيم هذا الحدث لإثبات عزم الجانب الكوري على التعاون الصناعي، خاصة في ظل تقديم الحكومة الكندية لما تسميه بـ"التجارة التعويضية" كعنصر تقييم رئيسي في اختيار الجهة الموردة للغواصات. وتشير عبارة "التجارة التعويضية" إلى أسلوب تجاري يتم فيه الحصول على مقابل مثل نقل التكنولوجيا أو تصدير قطع الغيار من الطرف المتعاقد عند استيراد أسلحة أو معدات أجنبية.وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى انعقاد "جلسة التعاون في صناعة السيارات بين كوريا وكندا"، وهو مجال ترغب كندا بشدة في إدراجه ضمن التجارة التعويضية.وخلال تلك الجلسة، تمت مناقشة سبل متنوعة لتعزيز التعاون في مجالات التنقل المستقبلي، مثل السيارات الصديقة للبيئة والسيارات ذاتية القيادة بين البلدين.وشدد الجانب الكوري على أن صناعة السيارات هي صناعة استراتيجية حيوية تربط بين البلدين، وأن كوريا سوف تعمل على دعم قطاع السيارات لدى كندا واستكشاف فرص النمو المشترك.وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى انعقاد الدورة الثالثة من "حوار الرؤساء التنفيذيين بين كوريا وكندا"، بتنظيم اتحاد الصناعات الكورية ومجلس الأعمال الكندي، وحضور حوالي 30 شخصا، بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون لـ12 شركة كورية و9 شركات كندية من الذين يسعون حاليا لتعزيز التعاون المتبادل أو يخططون له. وتبادل المشاركون وجهات النظر حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الصناعات المتقدمة والاستراتيجية.