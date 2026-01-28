ترامب يقول إن بلاده ستتوصل إلى حل مع كوريا الجنوبية بشأن الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية الحوار مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على كوريا إلى 25%.وتصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء قبل مغادرته إلى ولاية "أيوا"، قال ترامب إنه "سيتوصل إلى حل" مع كوريا الجنوبية، ردا على سؤال حول قراره بزيادة الرسوم الجمركية على كوريا.وفي وقت سابق، رد مسؤول في البيت الأبيض على استفسار من قناة "كي بي إس" حول مبررات رفع ترامب للرسوم الجمركية، قائلا إنه على الرغم من أن الرئيس قد خفض الرسوم، إلا أن كوريا الجنوبية لم تحرز أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها.ويبدو أن المسؤول كان يشير إلى موافقة البرلمان الكوري الجنوبي المرتقبة على القانون الخاص بإدارة الاستثمارات الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو تشريع مطلوب لتنفيذ الاستثمارات التي تعهدت بها سيول للولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الثنائية. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الاثنين، صرّح ترامب بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والأخشاب والأدوية وجميع السلع الأخرى القادمة من كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، وذلك لعدم التزام البرلمان الكوري الجنوبي بالاتفاقية المبرمة بين سيول وواشنطن. وبينما لم تُحدد إدارة ترامب موعدا لبدء سريان هذه الزيادة، رجّح محللون في الولايات المتحدة أن يكون الهدف من هذه الخطوة الضغط على كوريا الجنوبية للوفاء بالتزاماتها الاستثمارية سريعا.