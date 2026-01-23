مؤشر كوسبي يُغلق فوق 5 آلاف نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، كوسبي، فوق مستوى 5 آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق، أمس الثلاثاء، بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 3%، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية.وحقق المؤشر زيادة بلغت 135.26 نقطة، أي بنسبة 2.73%، ليُغلق عند 5 آلاف و84.85 نقطة. ولم يقتصر الأمر على تسجيل المؤشر أعلى مستوى إغلاق جديد، بل سجل أيضا أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول، حيث افتتح التعاملات أمس على انخفاض بمقدار 16.70 نقطة، أي بنسبة 0.34%، مقارنة بأول من أمس، عند 4932.89 نقطة، وانخفض إلى أقل مستوى له عند 4890.72 نقطة، لكنه سرعان ما تعافى وعزز مكاسبه.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 18.18 نقطة، أي بنسبة 1.71%، ليغلق عند 1082.59 نقطة.