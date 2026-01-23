الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

مؤشر كوسبي يُغلق فوق 5 آلاف نقطة لأول مرة

Write: 2026-01-28 09:07:37Update: 2026-01-28 10:17:51

مؤشر كوسبي يُغلق فوق 5 آلاف نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، كوسبي، فوق مستوى 5 آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق، أمس الثلاثاء، بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 3%، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية.

وحقق المؤشر زيادة بلغت 135.26 نقطة، أي بنسبة 2.73%، ليُغلق عند 5 آلاف و84.85 نقطة. ولم يقتصر الأمر على تسجيل المؤشر أعلى مستوى إغلاق جديد، بل سجل أيضا أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول، حيث افتتح التعاملات أمس على انخفاض بمقدار 16.70 نقطة، أي بنسبة 0.34%، مقارنة بأول من أمس، عند 4932.89 نقطة، وانخفض إلى أقل مستوى له عند 4890.72 نقطة، لكنه سرعان ما تعافى وعزز مكاسبه.

كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 18.18 نقطة، أي بنسبة 1.71%، ليغلق عند 1082.59 نقطة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;