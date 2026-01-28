بكين تؤكد على النقل الطوعي للهياكل الفولاذية في البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الصينية أنه تم تكليف شركة بتنفيذ عملية نقل بعض الهياكل الفولاذية في منطقة التدابير المؤقتة بين كوريا الجنوبية والصين، وهي منطقة في البحر الأصفر تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غو جياكون" في مؤتمر صحفي أمس، بأن الشركة الصينية تعمل حاليا على مشروع لنقل المنصات، التي تزعم بكين أنها مخصصة للصيد.وأكد المتحدث على أن هذه الخطوة تمثل تعديلا طوعيا من جانب الشركة بناء على احتياجاتها التشغيلية والتنموية. وأوضح أن الصين ما زالت متمسكة بموقفها القائل بأن الهياكل الفولاذية في منطقة التدابير المؤقتة تُستخدم لأغراض مدنية مشروعة، وأضاف أن سيول وبكين حافظتا على تواصل وثيق بشأن القضايا البحرية، وأدارتا خلافاتهما بشكل سليم مع تعزيز التعاون المتبادل المنفعة.ويبدو أن المسؤول الصيني وصف عملية النقل بأنها مبادرة من جانب واحد وليست نتيجة مشاورات دبلوماسية بين البلدين.