كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أمس الثلاثاء عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق.ورصد الجيش الكوري الجنوبي عدة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه بحر الشرق من مناطق تقع إلى الشمال من مدينة بيونغ يانغ في حوالي الساعة 3:50 مساء.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الصواريخ قطعت مسافة بلغت 350 كيلومترا تقريبا، وقالت إنها تُجري حاليا تحليلات إضافية حول تفاصيل المقذوفات بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأكدت الهيئة أن الجيش عزز اليقظة والمراقبة استعدادا لعمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على حالة تأهب قصوى من خلال تبادل المعلومات المخابراتية مع الولايات المتحدة واليابان.وتعد هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تُطلق فيها الدولة المنعزلة صواريخ باليستية منذ 4 يناير.ويرى بعض المراقبين أن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ يهدف إلى تعزيز التضامن الداخلي قبيل انعقاد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، المتوقع له الشهر القادم، فضلا عن استعراض قوتها الخارجية. كما يتزامن هذا الإطلاق الصاروخي أمس الثلاثاء مع زيارة وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات "إلبريدج كولبي"، إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان.