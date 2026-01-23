كوريا الجنوبية تصف نقل الصين لمنشآتها في البحر الأصفر بأنه تقدمٌ مهم

Photo : YONHAP News

وصفت حكومة كوريا الجنوبية خطوة الصين لنقل بعض منشآتها الفولاذية في البحر الأصفر، بأنها "تقدما مهم".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الثلاثاء "كانغ يونغ شين" مدير إدارة شؤون شمال شرق ووسط آسيا في وزارة الخارجية الكورية، حيث أوضح موقف الحكومة من هذه المسألة، ووصف عملية النقل بأنها "تغييرٌ سيسهم في تعزيز العلاقات بين سيول وبكين".وقد انخرطت سيول باستمرار في مشاورات مع بكين لمعارضة إقامة منشآت فولاذية من جانب واحد في منطقة التدابير المؤقتة بين كوريا الجنوبية والصين، وهي منطقة تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين. وأكد كانغ أن سيول ستواصل السعي لتحقيق تقدم في هذا الشأن.وكان الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" قد صرح للصحفيين خلال زيارته للصين يوم 7 يناير، بأن بكين وافقت على إزالة أحد المباني الثلاثة الموجودة في منطقة إدارة الثروة السمكية والمستخدمة لإدارة مزرعتين لتربية الأسماك.وكانت سيول قد سعت جاهدة لإزالة تلك المنشأة خشية استخدامها لأغراض أخرى.