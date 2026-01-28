مقاطعة جنوب جولا تسجل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

Photo : YONHAP News

تم تأكيد حالة إصابة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة للخنازير بمقاطعة جنوب جولا، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في تلك المقاطعة.وأعلنت إدارة مقاطعة جنوب جولا، أمس الثلاثاء، عن اكتشاف المرض في مزرعة خنازير بمنطقة يونغ كوانغ، وذلك بعد أن أجرت السلطات تفتيشا دقيقا عقب ورود بلاغ عن نفوق خنازير صغيرة في اليوم السابق.واستجابة لذلك، أمرت إدارة المقاطعة بإعدام حوالي 21 ألف خنزير في المزرعة، وحددت منطقة حجر صحي بنصف قطر 10 كيلومترات حول الموقع، وفرضت قيودا على الحركة، كما نفذّت عمليات تعقيم مكثفة، وأجرت فحوصات إضافية.يذكر أن حمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي شديد العدوى، تصل نسبة النفوق بسببه بين الخنازير المصابة إلى 100% تقريبا. وتعد هذه هي أول حالة إصابة مؤكدة للحمى في مقاطعة جنوب جولا.