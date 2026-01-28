أكثر من 90% من المنتجات الكورية المقلدة المصادرة مستوردة من الصين

Photo : YONHAP News / Korea Customs Service

أعلنت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية أنها ضبطت 117 ألف منتج مقلد يحمل علامات تجارية كورية خلال العام الماضي، وذلك في إطار حملة لمكافحة توزيع المنتجات المقلدة التي تستغل شعبية الموجة الكورية.وأوضحت هيئة الجمارك الكورية أنه قد تم ضبط البضائع المقلدة في شحنات البضائع العامة والسريعة، وهو ما يتزايد بشكل ملحوظ نتيجة النمو الهائل للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على شراء الطرود الصغيرة مباشرة من الخارج.وبحسب بلد الشحن، استحوذت الصين على النسبة الأكبر من البضائع المصادرة بنسبة 97.7%، وتلتها فيتنام بنسبة 2.2%.أما من حيث الأصناف، فقد شكلت مستحضرات التجميل المقلدة النسبة الأكبر بنسبة 36%، وتلتها الألعاب والأدوات المكتبية بنسبة 33%.وكانت بعض تلك المنتجات مستحضرات التجميل تقلد علامات تجارية شهيرة مثل "سول هوا سو"، و"جوسون بيوتي"، بينما شملت سلع أخرى قمصان "ماردي ميركردي"، ونظارات شمسية من "جنتل مونستر"، ودمى "كاكاو فريندز"، وسلاسل مفاتيح "هايب بي تي إس"، وبطاقات ذاكرة سام سونغ الإلكترونية.وقالت هيئة الجمارك إنها تعتزم متابعة مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين مطلع هذا الشهر، وتوسيع نطاق التعاون مع سلطات الجمارك في الخارج، ضمن تدابير أخرى، لمنع تضرر الشركات الكورية الجنوبية جرّاء البضائع المقلدة.