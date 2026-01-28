أربعة من بين كل عشرة طلاب كوريين يرغبون في التوقف عن دراسة الرياضيات

Photo : YONHAP News

قال أربعة من كل عشرة طلاب في الصف الثاني الثانوي في كوريا الجنوبية إنهم يرغبون في التوقف عن دراسة الرياضيات.وكشف استطلاع للرأي أُجري في العام الماضي 2025 وشمل 6358 طالبا و294 معلما في 150 مدرسة على مستوى البلاد، أن 30.8% من طلاب الصف السادس الابتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الثاني الثانوي أجابوا بـ"نعم" عندما سُئلوا عما إذا كانوا يرغبون في التوقف عن دراسة الرياضيات.وأعرب 80.9% من الطلاب عن شعورهم بالمعاناة والضغط النفسي بسبب دراسة الرياضيات، وفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها أمس الثلاثاء منظمة "عالم بلا قلق بشأن التعليم الخاص".وعند سؤالهم عن سبب رغبتهم في التوقف، أشار 42.1% من الطلاب إلى صعوبة مسائل الرياضيات، بينما ذكر 46.6% من المعلمين افتقار الطلاب إلى المهارات الأكاديمية الأساسية وضعف قدراتهم التعليمية.وأوضح 64.7% من المشاركين في الاستطلاع أنهم مسجلون في مدارس خاصة لتعليم الرياضيات، وقال 85.9% منهم إنهم تلقوا دروسا من مناهج دراسية أعلى من مستواهم الدراسي بهدف التفوق.وقد أُجري الاستطلاع في الفترة بين 17 و28 نوفمبر من العام الماضي.