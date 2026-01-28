كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام راجمات صواريخ كبيرة العيار

Photo : KCNA / Yonhap News

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت أمس اختبارا لنظام راجمات صواريخ كبيرة العيار تم تجديده، وذلك تحت إشراف زعيمها "كيم جونغ أون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التابعة للدولة، إن إدارة الصواريخ نفذت الاختبار أمس الثلاثاء للتحقق من فعالية نظام راجمات الصواريخ كبيرة العيار المطوَّر، والذي يدمج تقنيات جديدة.وأضاف التقرير أن أربعة صواريخ أُطلقت خلال الاختبار، وأصابت هدفا بحريا يبعد حوالي 358.5 كيلومترا عن موقع الإطلاق، كما نشرت صورا من موقع الاختبار، حيث حضرت عملية الإطلاق أيضا "كيم جو ايه" ابنة الزعيم الكوري الشمالي.وأعرب "كيم جونغ أون" عن رضائه عن نتائج الاختبار، مشيرا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة في تعزيز فعالية الردع الاستراتيجي. وأضاف أن المؤتمر التاسع المرتقب لحزب العمال الحاكم سيكشف عن خطط المرحلة التالية لتعزيز قدرة الردع النووي الحربي لبلاده.وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية من مناطق تقع إلى الشمال من بيونغ يانغ، باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة 3:50 مساء، موضحة أن الصواريخ حلّقت لمسافة تقارب 350 كيلومترا.