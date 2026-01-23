كوريا تشهد زيادة في عدد المواليد الجدد بـ3.1% في نوقمبر الماضي

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في عدد المواليد الجدد خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 3.1% .وطبقا لتقرير صادر عن هيئة البيانات الوطنية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في نوفمبر 20 ألفا و710، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الشهري شهد اتجاها تصاعديا متواصلا منذ شهر يوليو من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ17 شهرا متتالية.وبلغ معدل الخصوبة الأجمالي 0.79 طفل في نوفمبر الماضي، بزيادة مقدارها 0.02 طفلا مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق.أما عدد حالات الزواج في نوفمبر فبلغ 19 ألفا و79 حالة زواج، بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وسجل عدد حالات الوفاة 30 ألفا و678 حالة وفاة في نوفمبر، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، مما أدى إلى انخفاض طبيعي في عدد سكان كوريا الجنوبية بمقدار 9968 نسمة.