الحكومة الكورية تضع خطة لاستقرار الأسعار في عيد رأس السنة القمرية

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تخصيص تمويل قياسي للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسعار خلال فترة عيد رأس السنة القمرية في منتصف شهر فبراير القادم.وأعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كو يون تشول" عن هذه الإجراءات اليوم الأربعاء خلال اجتماع عقده للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.وبموجب خطة الحكومة، سيتم تخصيص 91 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 63.5 مليون دولار، لدعم خصومات تصل إلى 50% على السلع الأكثر طلبا، مثل ملفوف الكيمتشي والفجل والماكريل.كما تخطط الحكومة لتوفير كمية قياسية تبلغ 270 ألف طن من 16 سلعة موسمية رئيسية، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالكميات المعتادة، وتوسيع نطاق المنتجات المؤهلة لعروض استرداد النقود المرتبطة بقسائم الهدايا الحكومية.وسوف يتم أيضا إعفاء الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد من رسوم المرور خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من فبراير، ضمن الجهود الرامية إلى تحفيز الاستهلاك الإقليمي.