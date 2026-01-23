كوريا الجنوبية الخامسة عالميا من حيث القوة العسكرية التقليدية للعام الثالث

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة العسكرية التقليدية للعام الثالث على التوالي بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس في تصنيف القوة العسكرية لعام 2026 الصادر أمس الثلاثاء عن منظمة "غلوبال فاير باور"، وهي منظمة متخصصة في التقييم العسكري، من بين 145 دولة شملها الاستطلاع، مسجلة 0.1642 نقطة.وشهدت كوريا الجنوبية تقدما مضطردا في التصنيف، من المركز التاسع في عام 2013 إلى السابع في عام 2014، ثم المركز السادس في عام 2020، وحافظت على المركز الخامس منذ عام 2024.أما كوريا الشمالية فاحتلت المركز الحادي والثلاثين، متقدمة بـ3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت في المركز الرابع والثلاثين.وكان ترتيب كوريا الشمالية قد تراجع بشكل تدريجي من المركز الثامن عشر في عام 2019 إلى المركز السادس والثلاثين في عام 2024، قبل أن ينتعش خلال العامين الماضيين.وظلت الدول الأربع الأولى بنفس الترتيب منذ عام 2006.