الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة كوبانغ يمثل لتحقيقات الشرطة يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يمثل "هارولد روجرز" الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة "كوبانغ" أما الشرطة للاستجواب بعد غد الجمعة، وذلك بعد أن رفض استدعاءين سابقين.وعلمت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أن فريق "روجرز" القانوني يعتزم الامتثال لاستدعاء الشرطة للمرة الثالثة، لاستجوابه بشأن التحقيقات الداخلية التي تجريها "كوبانغ" حول حادث الاختراق الضخم لبيانات عملائها مؤخرا.وقد غادر "روجرز" كوريا الجنوبية يوم الأول من يناير، معللا ذلك برحلة عمل خارجية مجدولة، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة استماع مشتركة في البرلمان الكوري بشأن اختراق بيانات "كوبانغ"، ثم استدعته الشرطة لاحقا مرتين، لكنه لم يمتثل لذلك.وقد سعت الشرطة إلى فرض خظر سفر على "روجرز"، لكن النيابة العامة رفضت الطلب، مشيرة إلى عودته الطوعية إلى كوريا الجنوبية واعتبارات أخرى.وتبين أن "روجرز" عاد إلى كوريا يوم الحادي والعشرين من يناير.