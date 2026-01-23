المكتب الرئاسي الكوري يرحب بنقل الصين للهياكل الفولاذية في البحر الغربي

Photo : KBS News

أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن ترحيبه بقرار الحكومة الصينية بنقل بعض منشآتها الفولاذية خارج المواقع الكورية الصينية المتداخلة في البحر الغربي.وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، وصف المكتب الرئاسي قرار الصين في هذا الشأن بأنه يعتبر "تقدما مهما"، نظرا لأن تلك الهياكل الفولاذية ظلت محورا للعديد من المخاوف.وأشار البيان إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تواصل مشاوراتها مع الصين، والإعراب عن معارضتها للمنشآت التي تمت إقامتها بشكل أحادي الجانب داخل منطقة التدابير المؤقتة بين كوريا الجنوبية والصين.وأضاف البيان الرئاسي الكوري أن الحكومة ستواصل حماية الحقوق الوطنية لكوريا الجنوبية في البحر الغربي، كما ستعمل على تحويل المنطقة إلى بحر للسلام والتعايش.وفي مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غوه جياكون" بأن شركة صينية تعمل حاليا على مشروع لنقل تلك المنصات التي تزعم بكين أنها مخصصة للصيد.