الحكم على السيدة الأولى السابقة كيم كون هي بالسجن لمدة سنة و8 أشهر في قضية رشوة كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة في سيول على السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" بالسجن لمدة سنة و8 أشهر بتهمة قبول رشاوى من كنيسة التوحيد، لكنها برأتها من التهم الأخرى المتعلقة بالتلاعب بالأسهم واستطلاعات الرأي الكاذبة.واتُهمت "كيم" بالتلاعب بالأسهم في شركة "دويتش موتورز" بين أكتوبر 2010 وديسمبر 2012، والحصول على أرباح غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 810 ملايين وون، أو حوالي 569 ألف دولار أمريكي.كما واجهت "كيم" تهما بالتآمر مع زوجها، الرئيس السابق "يون صوك يول"، للحصول على نتائج استطلاعات رأي مواتية من السمسار السياسي "ميونغ تيه كيون"، الذي قُدرت قيمة خدماته كمسؤول استطلاعات رأي بـ 270 مليون وون، مجانا قبل انتخابات الرئاسة لعام 2022.واتُهمت بقبول هدايا بقيمة 80 مليون وون من كنيسة التوحيد بين أبريل ويوليو 2022 مقابل خدمات إدارية، مع قيام "شامان" يُعرف باسم "غون جين" بدور الوسيط.وكان فريق المستشار الخاص المسؤول عن القضية قد طلب عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُحكم فيها بالسجن على رئيس سابق وزوجته في نفس الوقت، بعد أن حُكم على "يون" مؤخرا بالسجن لمدة 5 سنوات لعرقلة محاولة اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.