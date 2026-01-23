سام سونغ تسجل إيرادات قياسية في الربع الرابع من 2025

Photo : YONHAP News

سجلت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إيرادات وأرباحا تشغيلية قياسية، مع وصول المبيعات السنوية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الرابع من العام الماضي 2025.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة في تقرير أصدرته اليوم الخميس إن أرباحها التشغيلية قفزت بنسبة 209.2% مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 20.07 تريليون وون، أي ما يقرب من 14 مليار دولار أمريكي، في الربع الرابع من عام 2025. وبلغت الإيرادات 93.8 تريليون وون، والأرباح الصافية 19.6 تريليون وون، كما حققت الإيرادات الفصلية والأرباح التشغيلية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية 43.6 تريليون وون في عام 2025، بزيادة 33.2% مقارنة بعام 2024.وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 10.9% لتصل إلى 333.6 تريليون وون، وارتفع صافي الربح بنسبة 31.2% ليصل إلى 45.2 تريليون وون.وسجلت الإيرادات السنوية أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكان الربح التشغيلي رابع أعلى رقم مسجل، بعد أرقام 2018 و2017 و2021.